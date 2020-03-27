МВФ закликає "зробити більше" для порятунку глобальної економіки

Багато країн уже здійснили ефективні кроки для порятунку економіки в умовах пандемії коронавірусу, однак потрібно зробити більше, передусім для допомоги країнам з економікою, що розвивається.

З такою спільною заявою виступили в п'ятницю директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва й керівник Міжнародного валютно-фінансового комітету Лесетья Кганьяго.

"Склалася безпрецедентна ситуація, коли глобальна пандемія переросла в економічну й фінансову кризу. Зі спішною зупинкою економічної активності світовий обсяг виробництва скоротиться в 2020 році. Країни-члени уже вжили надзвичайних кроків для порятунку й захисту економіки, але треба зробити більше", - наголошується в заяві.

При цьому звертається особлива увага на необхідність "цілеспрямованої фінансової підтримки вразливих господарств та бізнесу" з метою прискорення й посилення економічного відновлення в 2021 році.

У МВФ визнали, що розвинуті економіки відчувають величезний вплив від пандемії. Однак країни з ринками, що розвиваються, й насамперед країни з низьким рівнем доходу постраждають більше від поєднання кризи пандемії, раптової зміни потоків капіталу, а також – деякі з них – від різкого падіння цін на сировину. Тож ці країни потребують першочергової підтримки.

"Багатьом із таких країн потрібна допомога для посилення реагування на кризу, відновлення робочих місць і забезпечення зростання, враховуючи дефіцит валютної ліквідності в країнах з ринковою економікою, що розвивається, а також велике навантаження від боргів у багатьох країнах з низьким рівнем доходу", - зазначається в заяві.

У цьому зв'язку "ключовими" для ефективного врегулювання глобальної кризи називаються "потужні й скоординовані політичні кроки, в тому числі на багатосторонньому рівні" з боку країн-членів МВФ.

"Виходячи за рамки традиційних інструментів кредитування, МВФ вивчить додаткові варіанти допомоги країнам-членам, які відчувають дефіцит валюти", - зауважили у Фонді.

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Зазначається, що ці питання обговорюватимуться Виконавчою радою МВФ ближчими тижнями з метою запровадження потужного пакету заходів, рішення щодо якого прийматиметься на весняних зборах.

"Наша спільна мета – зробити реагування МВФ на кризу більш ефективним, допомагаючи країнам-членам досягти більш швидкого відновлення", - підкреслили в Міжнародному валютному фонді.