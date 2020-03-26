Зеленський зустрівся з главами груп і фракцій – про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главами парламентських фракцій перед позачерговим засіданням Верховної Ради, яке скликається у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

«Перед позачерговим засіданням Верховної Ради України Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільниками парламентських фракцій «Слуга народу», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – за життя», «Голос» та «Європейська солідарність», а також депутатських груп «За майбутнє» та «Довіра»», - йдеться в повідомленні.

Глава держави наголосив лідерам фракцій і груп на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною нині стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати.

«Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність – допомогти українцям у такі нелегкі часи», – сказав Президент.

Зеленський обговорив з парламентаріями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України. Він також поінформував про заходи, яких вживає держава для запобігання поширенню Covid-19.

Як повідомлялося, голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу 26 березня заявив, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 28 або 29 березня, провести його планують на вулиці.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

Фото: president.gov.ua