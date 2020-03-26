Країна працює - і ви не виняток: Президент закликав депутатів до роботи

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду приступити до ухвалення необхідних законів, яких потребує економіка для наповнення бюджету.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому 26 січня.

"Закликаю народних обранців думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка, які наповнять бюджет життєво необхідними коштами. Країна не зупиняється, країна працює. І ви не виняток", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що народні депутати сьогодні повинні зрозуміти, що не мають іншого вибору, аніж працювати.

Президент нагадав слова депутатської присяги: "виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

"Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах, депутату має бути соромно щось казати про страх. Страх у вас може бути тільки один – втратити довіру українського народу", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада розглядає кілька варіантів щодо місця проведення позачергового засідання парламенту у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

Станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.