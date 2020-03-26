Зеленський про VIP-палати: У нас не "совок", не буде люксових палат для "членів ЦК"

Президент Володимир Зеленський доручив скасувати всі нормативні акти щодо забезпечення окремих осіб, у тому числі й перших осіб держави, так званими VIP-палатами у лікарнях.

Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прем’єр-міністру України поставлена задача вирішити питання так званих VIP-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не "совок" і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК", - сказав глава держави.

Президент пообіцяв, що в жодного політика чи бізнесмена, у державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця.

"Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо тоді зрозумієте, як це – не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі. Рівні умови стосуються абсолютно всіх. Виключень не буде і для перших осіб держави: Президента, Прем’єр-міністра і голови Верховної Ради", - запевнив Зеленський.

Крім того, він "наполегливо рекомендував" керівникам медичних закладів не перетворюватись у "готельєрів", не займатись торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось "шишок".

Інакше, за словами Президента, будуть санкції.

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Раніше ЗМІ поширили інформацію, що департамент охорони здоров’я КМДА розіслав медичним закладам міста наказ про створення особливих умов лікування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та депутатів.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація щодо забезпечення VIP-палатами депутатів та чиновників у лікарнях не відповідає дійсності. Очільник столиці також попросив Президента скасувати накази, у яких йдеться про те, що на випадок захворювання, перші особи держави повинні мати певні умови.