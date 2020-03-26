Арахамія каже, що позачергова Рада може зібратися на вулиці

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 28 або 29 березня, провести його планують на вулиці.

Про це сказав голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу 26 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз план такий: ми виносимо ці антикризові закони, їх вже попередньо всі фракції обговори, дійшли консенсусу, і от тільки заходимо і зал, або може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин – і розійшлися, щоб не поширювати ризики захворювання депутатів… Попередньо ми хотіли це зробити (провести позачергове засідання ВР – ред.) у цю суботу. Але бачимо, що робота над законопроєктом трошки затягується. Ще не визначено: можливо, це буде субота, можливо, це буде неділя», – зазначив Арахамія.

За його словами, більшість керівників фракцій наразі схиляються до думки, що позачергове засідання варто проовдити на вулиці.

«Так треба зробити з двох причин: по-перше, на відкритому повітрі менший ризик, а в самій Верховній Раді вентиляція не працює, а взагалі, щоб зрозуміти, як працює голосування руками за допомогою лічильної комісії», – пояснив депутат.

При цьому політик припускає, що депутатам неодноразово ще доведеться збиратися на засідання у форматі роботи не в залі засідань ВР.

«Здається, що багато разів нам доведеться збиратися саме в такому форматі. Можливо, не у дворі (Верховної Ради - ред.), на якомусь стадіоні чи в іншому місці. Але треба відпрацювати цю механіку», – уточнив Арахамія.

Разом з тим він поінформував, що наразі в Раді триває обговорення низки законопроєктів про фінансове забезпечення першочергових заходів щодо запобігання негативним наслідків кризових явищ, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19.

«Там багато законодавчих актів, які стосуються і змін до бюджетного кодексу, і перерозподілу статей, і яким чином ми можемо сприяти розвитку економіки, коли все стоїть, і яким чином лікарям підсилити матеріальне забезпечення і, найголовніше – як сформувати стабілізаційний фонд, який допоможе виділяти швидко і оперативно виділяти кошти на боротьбу з коронавірусом», – прокоментував голова фракції «Слуга народу».

Відповідно до статті 19 закону «Про Регламент Верховної Ради України», у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії на вмотивовану вимогу осіб, які згідно з Конституцією мають право вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради, а також за пропозицією погоджувальної ради Голова ВР не пізніш як у триденний строк скликає позачергове пленарне засідання парламенту. До порядку денного такого засідання включаються лише питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такого засідання.

Як повідомляв Укрінформ, орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.

Раніше у коментарі Укрінформу заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що наразі очікується реєстрація законопроєкту від депутатів Верховної Ради, в першу чергу – від членів економічного комітету, комітету з питань соціальної політики, що стосуватиметься «підтримки найбільш незахищених категорій і економічних стимулів для бізнесу, спрощення роботи».

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.