У Сєвєродонецьку зупинилися усі маршрутки

Умови перевезення пасажирів під час карантину зробили роботу маршрутних перевізників нерентабельною, і в Сєверодонецьку вони не вийшли на роботу.

Про це заявив в. о. міського голови Сєвєродонецька Вячеслав Ткачук, повідомляє пресслужба Сєвєродонецької міської ради.

«Згідно постанови уряду в маршрутці під час карантину можуть бути зайняті не більше половини сидячих місць, тобто по 8 або 9 у кожній машині. Це нижче рівня рентабельності, до того ж, коли хтось із водіїв ризикував і запускав у салон більшу кількість пасажирів, з’являлась поліція і виписувала штраф такому порушнику в розмірі 17 тисяч гривень», - сказав Ткачук.

Як наслідок, спочатку без машин залишились два маршрути, а за день не вийшли машини на решті двох.

До останнього часу в Сєвєродонецьку працювали чотири маршрути, які зв’язували не тільки різні райони міста, але й місто з навколишніми селищами. В середньому в день працювало 43-45 мікроавтобусів. Сьогодні перевезення пасажирів здійснюються лише тролейбусами, які є комунальною власністю. Сьогодні таких працює 17, і в кожному можна перевозити по 16-17 чоловік, включно із кондуктором.

Ткачук зазначив, що власники маршруток звертаються до міської влади з пропозиціями компенсувати їхні збитки, але, на його думку, законної форми це зробити не існує.

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Як повідомлялося, з 18 березня по 24 квітня заборонено перевезення понад 10 пасажирів одночасно в громадському транспорті, у маршрутках кількість пасажирів має відповідати половині сидячих місць.

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В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало. За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 801 962, з них летальних 38 946, одужало 172 319 осіб.