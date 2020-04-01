В Україну прибув пором із Грузії, пасажирів відправили на обсервацію

Півтора десятка пасажирів порома, які прибули з Грузії, обстежили в порту Чорноморськ фахівці Лабораторного центру на водному транспорті МОЗ і направили на базу обсервації неподалік Одеси.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

"У порту Чорноморськ зустріли 14 громадян України та одного іноземного громадянина з посвідкою на постійне проживання, які повернулися додому на поромі з Грузії. Спеціалісти Лабораторного центру на водному транспорті МОЗ провели обстеження стану здоров’я всіх пасажирів. Симптомів захворювання не виявили", - зазначив Куций.

Однак усіх направили, за його словами, на базу обсервації поблизу Одеси, відповідно до п. 3.2 постанови КМУ №241 від 29 березня 2020 року про обов‘язкову обсервацію протягом 14 днів осіб, прибулих з-за кордону під час карантину.

Проживання та харчування для них буде безкоштовним, а за станом здоров'я постійно спостерігатимуть медики, підкреслив Куций.

Голова ОДА висловив вдячність пасажирам, які "з розумінням поставились до правил карантину та самоізолювалися".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 29 березня посилив карантинні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу, в рамках яких, зокрема, передбачено обов’язкову самоізоляцію для людей, які контактували з хворим на COVID-19, та для самих хворих, які не потребують госпіталізації, а також обов’язкову обсервацію тих, хто повертається з-за кордону.

Фото: Максим Куций, Фейсбук