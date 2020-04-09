До поліцейської бази внесли більш як 50 тисяч українців, які мають бути на самоізоляції

До поліцейської бази внесли більш як 50 тисяч українців, які мають бути на самоізоляції

Укрінформ
Поліція проводить роз'яснювальну роботу та контролює місця перебування українців, які перебувають на самоізоляції.

Про це розповів глава Нацполіціі Ігор Клименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, поліція наразі забезпечує охорону 74 закладів - і медичних, і місць обсервації.

Клименко каже, що проблеми, які спочатку виникли з обсервацією людей, які повернулися з-за кордону, були викликані неналежною організацією.

"Тоді постанову Кабміну тільки прийняли, людям ще не встигли нічого пояснити, поліція пояснювала вже по ходу", - сказав він.

Клименко підкреслив, що всіх тих, хто втекли з місць обсервації, а таких, за його словами, було небагато, повернули назад.

"Зараз приймаються рішення про примусову обсервації всіх громадян, які заїжджають на територію України", - сказав глава Нацполіціі.

Він повідомив, що всього в Україні визначено понад 250 місць обсервації. "Зараз визначаються місця примусової обсервації для громадян, які повертаються з-за кордону", - сказав Клименко.

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Він уточнив що зараз в Україну повертається вже набагато менше людей, ніж спочатку карантину, коли тільки за добу прибувало до країни 24-26 тис. українців і іноземців.

"На прикордонному контролі у цих людей брали згоду на 14-денну самоізоляцію, їх дані вносилися в інформаційний портал Нацполіціі. На сьогодні більш як 50 тис. осіб знаходяться у цій базі даних. Тобто, кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина, чи знаходиться він у тому місці, яке вказав в інформаційному повідомленні", - розповів глава Нацполіціі.

При цьому він звернув увагу, що поліцейські по телефону спілкуються з українцями на самоізоляції, пояснюючи необхідність таких заходів заради збереження їхнього власного здоров'я і здоров'я оточуючих. "Зараз набагато легше (переконати в необхідності самоізоляції – ред.), вже є розуміння ситуації і в усьому світі, і в Україні. Більшість громадян розуміють, що ця біда вже на нашій території", - підсумував Клименко.

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Як повідомлялося, станом на ранок, 9 квітня, в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 - летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.

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