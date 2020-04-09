Боротьба з COVID-19: комітет ВР пропонує розширити повноваження Кабміну та місцевої влади

Комітет з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування підготував зміни до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", якими планує розширити повноваження Кабміну та органів місцевого самоврядування в питаннях запобігання поширення COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці комітету в Facebook.

"Комітет з питань здоров’я нації підготував законопроєкт «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який надає владі відповідні повноваження", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, законопроєктом пропонується чітко визначити поняття самоізоляції та обсервації.

Надати Кабміну право визначати порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервація), госпіталізації до спеціалізованих лікарень.

Місцевим органам влади в умовах карантину надати законне право не лише встановлювати особливий режим в'їзду, виїзду на територію, де запроваджений карантин, але і правила переміщення цією територією. Також місцевій владі пропонується надати право утворювати спеціалізовані лікарні для додаткового забезпечення надання медичної допомоги хворим.

Комітет пропонує дозволити обробку персональних даних без згоди особи, у тому числі даних, що стосуються стану здоров’я, з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у порядку, визначеному в рішенні про встановлення карантину. Протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості – знищенню.

З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19) закладам охорони здоров’я пропонується надати право залучати додатково медичних працівників, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, із якими укладається контракт. На термін дії контракту за медичними працівниками зберігаюти основне місце роботи і посаду.

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Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.