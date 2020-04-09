Нацгвардійцям хочуть надати право перевіряти речі громадян

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №3105 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України".

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні, яке пройшло в режимі відеоконференції, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Члени комітету розглянули проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України №3105. Один з авторів законопроєкту, народний депутат Максим Павлюк зазначив, що цим проєктом передбачається внести зміни до деяких законодавчих актів в частині посилення правоохоронних функцій Національної гвардії, а саме: щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей тощо", - йдеться у повідомленні.

Під час обговорення народні депутати рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт за основу та пропонували зменшити термін підготовки до другого читання.

Крім того, на засіданні комітету народні депутати розглянули проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" №2809.

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"Законопроєкт доповів його ініціатор народний депутат Владлен Неклюдов. Він зазначив, що проєкт спрямований на усунення негативного впливу окремих норм законодавства в частині вжиття заходів із дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також забезпечення притягнення до дієвої відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Проєктом пропонується виключити з Кодексу про адміністративні правопорушення норми щодо дії адміністративного стягнення у виді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, це стосується пункту 21 частини першої статті 24, частини другої статті 27, статті 271, а також абзаців других частин першої та другої статті 122 КУпАП.

За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт за основу та в цілому.