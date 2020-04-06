У перший день посиленого карантину поліція спіймала 192 порушників

За поточну добу, 6 квітня, поліція склала 192 адмінпротоколи за порушення карантинних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"Найбільше протоколів складено у Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у місті Києві. Так, правоохоронці виявили 14 правопорушників, які відвідували парки та сквери. Ще 10 адміністративних протоколів складено за порушення умов самоізоляції. Також є перші адмінпротоколи за появу у громадських місцях без масок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відсьогодні вступили в дію посилені карантинні заходи: до несення служби залучено близько 22 000 правоохоронців - поліції та Нацгвардії.

Зокрема сім тисяч співробітників задіяні безпосередньо для патрулювань у парках, скверах тощо.

Крім того, із введенням тимчасових обмежень до поліції щодня надходять повідомлення від громадян про порушення, пов’язані із правилами карантину.

Із початку карантинних заходів на спецлінію 102 надійшло понад 26 тисяч повідомлень, а за сьогодні, 6 квітня - надійшло більше 1 200 повідомлень.

Як повідомлялося, 25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня. У рамках карантинних заходів заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом CОVID-19 по всьому світу становить 1 297 846 – в тому числі 71 282 летальних випадки, 272 819 осіб одужали.

В Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано всього 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли від цієї хвороби.

Фото: Нацполіція