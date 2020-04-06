Карантин в Україні: поліція склала майже 3,9 тисячі адмінпротоколів

З початку запровадження карантину в Україні правоохооронці склали 3922 адміністративних протоколи.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"З початку введення карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3922 адміністративних протоколи . Усі вони стосувалися порушення правил щодо карантину людей, а 182 з них – за порушення режиму самоізоляції. Окрім того, поліція розслідує 46 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці контролюють дотримання карантину / Фото: Управління комунікації Національної поліції України

У поліції нагадали, що з 6 квітня набирають чинності нещодавно ухвалені урядом обмеження, зокрема щодо перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту – респіратора або захисної маски, а також переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, повнолітніми родичами чи іншими уповноваженими особами.

Також не дозволяється відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, лісопаркові і прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.