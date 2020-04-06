Обмеження, які діють відсьогодні у Києві

Від сьогодні у Києві заборонено перебувати у громадських містах без захисних масок та починає діяти ще низка потиепідемічних обмежень.

Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Відповідно до документа, заборонено:

перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);

порушувати умови самоізоляції;

перебувати у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі виготовленої самостійно);

переміщатися групою більше ніж 2 особи (крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років);

перебувати у громадських місцях особам, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини.

проводити всі масові заходи (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші).

У Києві заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, окрім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності.

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Також заборонено користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях, а також користування сміттєпроводами у житлових будинках.

Зазначимо, що у Києві під терміном "громадське місце" розуміються:

території загального користування (вулиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, сквери та майданчики, підземні переходи, парки, рекреаційні зони, сади, пляжі, кладовища, інші території загального користування);

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ та організацій (зокрема, заклади торгівлі, надання послуг тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

транспорт (у тому числі, який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;

прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 6 квітня посилюються вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.