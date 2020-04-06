Кличко пояснив свою заяву про можливу заборону на рух приватного транспорту в Києві

У разі порушення громадянами правил карантину можуть бути запроваджені суровіші обмеження, зокрема у Києві ймовірна заборона пересування приватного транспорту.

Про це на брифінгу 6 квітня заявив міський голова Києва Віталій Кличко, коментуючи свою попередню заяву, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно обурення щодо моїх слів про можливу заборону пересування приватного транспорту. Якщо далі буде йти недотримання правил, то держава може запровадити найсуровіші обмеження. Зрозуміло, що тоді вони будуть також і в столиці. Коли їздитимуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність нашого міста", - наголосив Кличко.

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Він нагадав, що в Україні відсьогодні діють обмеження, які запровадив уряд. Якщо українці витримають кілька тижнів і пройдуть через цей виклик, - тоді буде послаблення, а згодом зняття обмежень.

"Я знаю, що є багато дискусій останніми днями з цього приводу і багато обурення. Мені теж можуть не подобатися деякі моменти. Я, наприклад, звик зранку тренуватись, їздити на велосипеді Трухановим островом, теж інколи люблю прогулятися парком. Але уряд ухвалив такі правила, і їх доведеться виконувати всім. Ще раз підкреслюю, ми повинні зробити все, щоб не було стрімкого зростання кількості хворих", - наголосив столичний голова.

Раніше у телеефірі міський голова Києва допустив, що в разі погіршення епідемічної ситуації в столиці може бути заборонений рух приватного транспорту.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужало, 38 осіб померло.