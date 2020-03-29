У Києві вже у 82 осіб підтвердили коронавірус - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
"Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.
Зазначається, що захворіли 4 жінки віком від 20-ти до 40 років та 11-ти річна дівчинка, а також троє чоловіків - від 33-ох до 40 років. Серед них - лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону.
Кличко додав, що шестеро киян, які захворіли, - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.
По одному пацієнту госпіталізовані в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню номер 4.
"З позитивного - двоє киян, що мали захворювання на Covid-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні", - зазначив він.
В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.