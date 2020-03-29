У Києві вже у 82 осіб підтвердили коронавірус - Кличко

Уже 82 особи в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на Covid-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Зазначається, що захворіли 4 жінки віком від 20-ти до 40 років та 11-ти річна дівчинка, а також троє чоловіків - від 33-ох до 40 років. Серед них - лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону.

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Кличко додав, що шестеро киян, які захворіли, - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

По одному пацієнту госпіталізовані в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню номер 4.

"З позитивного - двоє киян, що мали захворювання на Covid-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні", - зазначив він.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.