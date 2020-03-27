У Києві вдосконалили систему надання меддопомоги при пневмонії

У столиці вдосконалено систему надання медичної допомоги пацієнтам із пневмонією.

Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург, повідомляє КМДА у Facebook.

За її словами, цей крок спрямований на впорядкування госпіталізації таких хворих.

"Зазвичай лікування пневмонії здійснювалося в будь-якій лікарні в терапевтичному або пульмонологічному відділеннях, де перебувають і інші категорії пацієнтів, зокрема, хронічні хворі. Враховуючи те, що зростання випадків цього захворювання відбувається в періоди спалаху грипу, а також, що коронавірусна інфекція здебільшого вражає легені, було прийнято рішення окреслити коло медичних закладів, які прийматимуть хворих на пневмонії", – пояснила Гінзбург.

Вона повідомила, що при визначенні цих лікарень насамперед враховувались наявність достатнього кадрового потенціалу та відповідного устаткування і обладнання, яке здатне врятувати життя у разі тяжкого перебігу хвороби. Усім цим вимогам відповідають Київські міські клінічні лікарні №№ 1, 3, 5, 6 та 8.

Також Департаментом охорони здоров’я передбачена можливість консультування хворих на пневмонію, які перебувають у цих закладах, лікарями-інфекціоністами з Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та Київської міської клінічної лікарні № 4. Крім того, пацієнтам (насамперед, із тяжкими формами пневмоній) розпочнуть робити ПЛР-тестування на коронавірус.

"Такі заходи надають нам змогу, по-перше, посилити контроль над лікуванням пацієнтів із пневмонією. По-друге, убезпечити хронічних хворих, наприклад, на цукровий діабет, гастроентерологічну патологію, – від перебування поряд із людиною, яка потенційно може виявитися інфікованою. Та, по-третє, знизити ризик захворювання для лікарів, які проявлятимуть особливу насторогу та використовуватимуть підсилені засоби захисту, лікуючи цю категорію хворих", – констатувала Гінзбург.