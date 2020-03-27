Кличко запевнив, що ситуація у Києві контрольована

Київський міський мер Віталій Кличко запевнив, що у порівнянні з деякими європейськими країнами ситуація в українській столиці у зв'язку з пандемією коронавірусу більш-менш контрольована.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ще два тижні тому обмежили пересування по місту, - у нас дуже багато експертів, які знають краще, що робити, і була велика кількість критики щодо того, чи потрібно це нам. Але сьогодні, якщо порівнювати ситуацію в Києві з іншими європейськими країнами, у нас більш-менш ситуація контрольована", - зазначив Кличко.

Він також розповів, що щодня спілкується з мерами інших європейських міст на предмет боротьби з поширенням коронавірусу.

За його словами, влада столиці діє, зважаючи на інші країни, їхні помилки, аби у Києві такої помилки не було допущено.

"Якщо йдеться про життя людини і про здоров'я, не можна порівнювати, має вона (людина - ред.) можливість проїхати в громадському транспорті, чи ні", - підкреслив Кличко.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.