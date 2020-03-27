У Кличка пояснили, від яких тестів відмовилась Іспанія і що отримала Україна
Про це він написав на своїй сторінці Facebook, коментуючи ситуацію з експрес-тестами на коронавірус.
«Про тести, від яких відмовилася Іспанія... Спершу зазначу: компанія Bioeasy з 12 березня 2020 року має сертифікат СЕ на продаж чотирьох видів експрес-тестів. Суттєве зауваження: Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла. У цьому і є їх велика відмінність», – зазначив Поворозник.
За його словами, тести на антиген мають значно гіршу відтворюваність, а саме: 74%. Крім того, результат залежить від правильності забору зразків.
«Тести на антитіла, які закупила Україна, мають чутливість 90,3%, специфічність – 100%, що підтверджено відповідними клінічними випробуваннями продукту та сертифікатами якості партії», – розповів столичний чиновник.
Водночас він закликав журналістів до співпраці, а перед тим, як поширити чергову «зраду», звертатися до фахівців.
Як повідомляли ЗМІ, більшість швидких тестів на коронавірус, які Іспанія та Чехія закупили в Китаї, показують хибні результати.