Шмигаль закликає голів ОДА розробити нові соціальні стандарти в умовах пандемії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав голів ОДА разом розробити нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів, зокрема, нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування у закритих приміщеннях та закладах.

З такою ініціативою він виступив на селекторній нараді з керівниками ОДА та міськими головами, присвяченій питанню боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляється на Урядовому порталі.

«Постановою уряду визначено, що карантин діє до 24 квітня. Скоріш за все, він буде продовжений до початку травня. І лише тоді ми зможемо скасувати частину обмежень. Водночас ми розуміємо, що хвороба швидко не відступить. Тому маємо підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів: розробити нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування у закритих приміщеннях та закладах. На це у нас є небагато часу. І дуже важливо працювати разом», – наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що спільними зусиллями Президента, уряду та місцевої влади вдалося максимально знизити навантаження на медичну систему і врятувати десятки тисяч життів.

«Нам необхідно максимально координувати зусилля і, враховуючи світовий досвід, переходити до локальних карантинів у разі нових спалахів хвороби», – відзначив Шмигаль.

Він також закликав міських голів продовжувати й надалі працювати спільно задля добробуту співгромадян: «Ми розробляємо окрему програму зі створення робочих місць, і тут потрібна ваша допомога. Від вас ми чекаємо список, працівники яких робітничих професій та в якій кількості вам потрібні. Це буде ваша заявка на робочі руки».

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Міські голови у свою чергу поцікавилися станом підготовки змін до держбюджету. Прем’єр-міністр повідомив, що робота знаходиться на фінальній стадії і сподівається, що наступного тижня Верховна Рада його підтримає.

Згідно з повідомленням, у нараді також взяли участь заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов, очільник Києва Віталій Кличко як голова Асоціації міст України, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та інші представники уряду.

Фото: КМУ