Мер Монастириська просить владу втрутитися, бо в місті паніка

Міський голова райцентру Монастириська на Тернопільщині, де зареєстровано вогнище коронавірусної інфекції, звернувся до обласної та центральної влади та правоохоронців з проханням втрутися в ситуацію, оскільки вона ускладнена не лише через COVID-19, але й панічні настрої.

Про це міський голова Андрій Старух, в якого самого виявлено коронавірус, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Звертаюся до обласної та центральної влади, до контролюючих та правоохоронних органів. Ситуація в Монастириськах ускладняється не лише інфекцією COVID-19, а панічною реакцією на неї. Так, незважаючи на дозвіл працювати автозаправкам, в райцентрі закрилася єдина газова заправка. Жителі громади мені передали фото зачиненого підприємства. Також повідомили, що заправочні пістолети та шланги від’єднанні, їх забрали, а газ з ємкості викачали», - пише Старух.

За його словами, якщо немає можливості заправити автомобілі, то невідомо, яким чином забезпечувати життєдіяльність, як привезти ліки, засоби захисту, продукти харчування.

Як повідомляло агентство, у Монастириському районі на COVID-19 захворіло вже 83 осіб. Раніше міський голова Андрій Старух повідомив, що 31 березня лабораторний аналіз підтвердив у нього позитивний результат на COVID -19. У його заступника Андрія Гладиша, з яким вони разом здавали аналізи, результат негативний. Тоді Андрух писав, що почувається добре.

За останньою інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру на Тернопільщині нараховується 111 осіб із коронавірусом, 17 випадків - на підозрі.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.