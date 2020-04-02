У Монастириському районі на Тернопільщині - вже 83 випадки коронавірусу

За останню добу у Монастириському районі Тернопільської області кількість хворих на COVID-19 сягнула вже 83 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь.

«На 9.00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 83 особи. Серед них медперсоналу - 32 (10 лікарів, 22 медсестри), п’ятеро дітей, 4 держслужбовці, три поліцейські, священник, завдитсадком, вчитель, рятівник, голова ОТГ», - пише Дронь.

Як повідомляло агентство, цього тижня на коронавірус захворів міський голова Монастириська Андрій Старух, який брав участь в похованні померлого від COVID-19 земляка.

За останньою інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, кількість інфікованих коронавірусом Тернопільщині сягнула 106 осіб, 23 випадки на підозрі.

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Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19. Усього зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.