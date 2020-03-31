Регіони просять владу допомогти із закупівлею медобладнання

Регіони вже акумулювали фінанси з різних бюджетів для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

На селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського керівники областей доповіли про зібрані кошти та їхнє спрямування, повідомляє пресслужба Глави держави.

«Ми зібрали статистику щодо фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно – ми вам допоможемо», – сказав Зеленський.

Крім обласних, районних та міських бюджетів, за дорученням Глави держави регіональні керівники залучили до закупівлі необхідних засобів бізнесменів.

Вони та міські голови поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом та їхньою доставкою. Тому вони звернулися до влади з проханням допомогти з централізованою закупівлею необхідного обладнання – так, як це вже відбувається із засобами спецзахисту.

«Ми розуміємо, що на місцях складно вести переговори з виробниками та регулювати доставку. Тому бачимо, що це (та ситуація. – ред.), коли гроші є, а витратити їх неможливо. Я вже переговорив з «Медичними закупівлями України», аби вони максимально допомогли з централізацією закупівель і розподілом товарів по лікарнях», – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Додатково було порушено питання фінансування лікарень та медиків, особливо тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

«Оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я України, то вони отримають звідти повне фінансування. До того ж, ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто залучений у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців», – наголосив Президент.

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Також обговорили питання доукомплектування штатів обласних та міських лікарень і достатньої кількості госпітальних центрів для лікування хворих на COVID-19.

В уряді повідомили, що вже розробили протокол поховання померлих від цієї хвороби і найближчими днями ознайомлять регіони з протоколом лікування недужих.

Очільники регіонів та міські голови подякували Офісу Президента за доставку необхідних засобів спецзахисту, дезінфекції, а також обладнання, яке вже розподіляють між лікарнями.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд ретельно систематизує всі проблеми, про які повідомляють з регіонів, і реагує на виклики та потреби. Водночас Кабмін формує власний список вимог і стежитиме, щоб у регіонах дотримувалися їх.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.