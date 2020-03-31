На Дніпропетровщину надійшли 8 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів

На Дніпропетровщину надійшли перші вісім сучасних апаратів штучної вентиляції легенів експерт-класу. Їх закупили обласним коштом. Нове обладнання передали до обласної лікарні ім. Мечникова, що прийматиме тяжко хворих на коронавірус.

Про це сповістив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«В умовах нинішньої епідемії апарати штучної вентиляції легенів – життєво необхідне обладнання. Загалом обласним коштом закуповуємо 73 одиниці такої техніки. Перша партія – висококласні дихальні апарати, виготовлені у США. Їх передали до обласної лікарні ім. Мечникова, яка є однією з госпітальних баз регіону. Маємо бути напоготові, аби забезпечити нашим мешканцям у разі потреби всю необхідну медичну допомогу», – наголосив Бондаренко.

Зазначено, що нові апарати ШВЛ – експертного класу. Вони із широкими функціональними можливостями, мають автоматичне управління. Головне – розраховані на тривалу вентиляцію легенів. А ще – дозволяють проводити безперервний моніторинг стану пацієнта, автоматично регулювати подачу кисню.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 31 березня 549 підтверджених випадків COVID-19. Із них 9 – на Дніпропетровщині.

Фото: adm.dp.gov.ua