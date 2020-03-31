На Дніпропетровщині підтвердили ще один випадок коронавірусу
Укрінформ
На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще один випадок коронавірусу.
Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.
"COVID-19 виявили у мешканця Кривого Рогу”, - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, пацієнт - чоловік першої зараженої коронавірусом в Кривому Розі жінки. Також хворий COVID-19 і їх син.
На даний момент стан 63-річного городянина задовільний. Йому надають всю необхідну медичну допомогу.
Загалом в області – 9 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одна людина одужала.