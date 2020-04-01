Укрзалізниця під час карантину перевезла понад 7,5 тисяч пасажирів спецпоїздами

АТ "Укрзалізниця" під час карантину здійснила 14 спеціальних рейсів, якими перевезла 7571 пасажира.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця перевезла 7571 пасажира, котрі внаслідок карантинних обмежень не могли самостійно перетнути кордон. Більша частина пасажирів — українці. Усі перевезення здійснювалися за погодженням Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури України", - йдеться у повідомлення.

Загалом, Укрзалізниця організувала 14 спеціальних рейсів. З них 10 було здійснено поїздами Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль для перевезення українських громадян із Польщі та Чехії. Цим маршрутом в Україну повернулось 6211 громадян.

Компанія також організувала два спеціальні рейси за маршрутом Київ — Рига та Київ — Москва туди та зворотно.

"Поїзні бригади, які обслуговували спеціальні поїзди, були забезпечені всіма необхідними засобами захисту та дезінфекції. Після кожного рейсу рухомий склад був ретельно оброблений дезінфікуючими засобами", - зазначили в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заоборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та далекому).

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом.