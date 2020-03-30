За дотриманням карантину слідкують 18 тисяч копів і нацгвардійців

В Україні карантинний режим щодня забезпечують близько 18 тисяч правоохоронців.

Про це повідомляє МВС у Facebook.

"На території України діє режим надзвичайної ситуації. Для забезпечення карантинного режиму щодня на службі перебуває 18 тисяч правоохоронців – 14,6 тисяч поліцейських та майже 3,3 тисячі військовослужбовців Національної гвардії", - йдеться у повідомленні.

За час карантину поліцейські склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей та відкрили 33 кримінальні провадження – 19 за порушення санітарних правил і 14 за порушення карантинних заходів.

Як повідомлялося, в Україні запровадили спочатку до 3 квітня, а потім продовжили до 24 квітня карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, у багатьох містах, в тому числі в Києві, зупинено рух наземного громадського транспорту. Він перевозить лише працівників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Зокрема, медиків, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, співробітників продуктових магазинів та аптек тощо.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Фото: МВС