На Буковині у п'яти селах та при в'їздах в область встановили блокпости

У Чернівецькій області облаштували вже 14 карантинно-епідеміологічних постів у 5 селах та при в'їздах в область.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"У Чернівецькій області облаштовано 14 карантинно-епідеміологічних постів. 9 із них у населених пунктах: Колінківці Хотинського району, Брусниця та Лужани Кіцманського району, Великий Кучурів Стороженецького району, Чагор Глибоцького району, де у цілодобовому режимі чергують рятувальники та працівники поліції", - йдеться у повідомленні.

Також 5 постів розташовані поблизу стаціонарних поліцейських станцій при в’їздах в область.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.