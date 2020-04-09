Карантин залишив без роботи 40 тисяч українців

За час карантину у Державній службі зайнятості зареєструвалися понад 40 тис. нових безробітних.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Державного центру зайнятості України.

«З початку карантину в службі зайнятості зареєструвалося понад 40 тисяч нових безробітних», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 квітня 2020 року кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості, становила 364 тис. осіб, що на 41 тисячу осіб або на 13% більше, ніж на цю ж дату минулого року.

Структура безробітних за рік суттєво не змінилася. За статтю: 55% серед зареєстрованих безробітних – жінки. За віковими групами: 29% зареєстрованих – у віці до 35 років; 29% – 35-45 років; 42% – понад 45 років. За професійними групами: робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин - 18%; представники найпростіших професій, працівники сфери торгівлі та послуг, службовці та керівники – по 14%.

У регіональному розрізі найбільше з 7 квітня 2019 року зросла кількість зареєстрованих безробітних у Києві (на 32,5%), Івано-Франківській (на 25,5%), Львівській (на 24,8%) та Закарпатській (на 24,3%) областях.

Наголошується, що, попри введення карантину та встановлення обмежувальних заходів з метою захисту здоров’я громадян, Державна служба зайнятості продовжує працювати в штатному режимі. У центрах зайнятості обладнано місця для самостійної роботи громадян, які мають намір зареєструватися як безробітні. Всі консультації громадянам, які шукають роботу, та зареєстрованим безробітним надаються різними засобами дистанційної комунікації: в онлайн-режимі через офіційний сайт державної служби зайнятості, верифіковану Facebook-сторінку державної служби зайнятості, «Освітній портал ДСЗ», платформу «Профорієнтація та розвиток кар’єри».

Наразі у центрах зайнятості діє тимчасовий порядок обслуговування клієнтів, який визначено постановою Кабміну №244 від 29 березня 2020 року «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу». Цей порядок передбачає, що на період дії карантину статус безробітного надається з першого дня подання заяви про надання статусу безробітного, виплата допомоги по безробіттю призначається з першого дня реєстрації. Громадяни, які виявили бажання зареєструватися в центрі зайнятості, можуть подати відповідні заяви та необхідні для реєстрації документи: на електронну пошту центру зайнятості, де людині зручно перебувати на обліку (скановані й збережені у форматі PDF або інших форматах, фотокопії); через скриньку для прийому кореспонденції у центрі зайнятості (у паперовому вигляді – копії, затверджені підписом особи). Фахівець центру зайнятості в день подання заяви та документів зв’язується з особою за допомогою засобів телефонного зв’язку для уточнення необхідної інформації.

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За інформацією відомства, на період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування безробітним центру зайнятості через банківські установи відповідно до довідки банку про відкриття рахунку для перерахування коштів.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді незабаром очікують суттєвого зростання кількості безробітних.