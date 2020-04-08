Безробітних під час карантину ставлять на облік дистанційно

Безробітних під час карантину ставлять на облік дистанційно

Укрінформ
Під час карантину стати на облік у центрі зайнятості можна дистанційно.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"​Круті новини від Державної служби зайнятості: під час карантину стати на облік безробітних можна дистанційно. Навіть без електронного підпису", — йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що для того, щоб стати на облік, потрібно завантажити з сайту ДСЗ дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги, роздрукувати їх, заповнити та підписати особисто, відсканувати їх, зробити фото- чи сканкопії документів, необхідних для реєстрації, після чого заархівувати всі документи в єдиний файл та надіслати його на email центру зайнятості (можна обрати будь-який, зручний для обслуговування, незалежно від реєстрації місця проживання).

Після цього потрібно чекати відповіді та тримати зв’язок з кар’єрним радником.

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Водночас наголошується, що упродовж 10 робочих днів після карантину необхідно буде подати оригінали документів до центру зайнятості.

Як повідомлялось, раніше Міністерство цифрової трансформації України та Державне агентство України з питань кіно оцифрували процес видання посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

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