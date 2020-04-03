Як надаватимуть субсидії під час карантину: уряд опублікував постанову

Кабінет міністрів опублікував постанову № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» від 25 березня 2020 року.

Відповідний документ опублікований на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, на період карантину забороняється припиняти надання житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 № 848, крім обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії (переїзд родини або смерть одинокої особи).

"Забезпечити розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2019—2020 років, без заяв громадян про призначення житлових субсидій, не застосовуючи вимоги пункту 78 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848", - йдеться у документі.

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Розрахунок житлових субсидій на період карантину відбуватиметься з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів користування такими комунальними послугами, як централізоване водопостачання та водовідведенням, постачання гарячої води, газу та електроенергії для побутових потреб (окрім опалення) (соціальні нормативи, у межах яких надається субсидія на оплату ЖКП, встановлені підпунктами постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409).

Відтерміновано впровадження з 1 травня 2020 року до першого числа місяця, наступного за місяцем закінчення карантину мінімального обов’язкового платежу за спожиті послуги у розмірі 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.Житлова субсидія має бути призначена громадянам, які були звільнені з роботи в період карантину, відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні.

Також усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2019/2020 років, субсидія на наступний період має призначатись автоматично.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

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