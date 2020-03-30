Субсидії і соцдопомога: як захистять українців у разі втрати роботи на карантині

Українці, котрі втратили роботу в період карантину, можуть скористатися програмою субсидій у спрощеному порядку.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Для посилення соціального захисту українцям, які у період карантину втратили роботу, надається можливість скористатися програмою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у спрощеному порядку», - ідеться в повідомленні.

Як наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна, з урахуванням складної епідеміологічної ситуації Кабінет міністрів пропонує нові програми соціального захисту населення.

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Зокрема, це стосується збільшення соціальних виплати та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, за словами міністра, 10,6 млн українців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень, яка не буде враховуватися при призначенні субсидії.

Також з 1 травня буде проведено індексацію пенсій на 11% та встановлено щомісячну доплату до пенсії 1,5 мільйонам пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років.

Окрім того, як зауважила міністр, для 3,2 млн домогосподарств встановлено додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг на період карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня запроваджений 12 березня карантин з метою запобігання поширенню COVID-19.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.