Лазебна обіцяє вчасно і в повному обсязі пенсії та соцвиплати у квітні

Міністерство соціальної політики у квітні спрямує понад 30 млрд гривень на виплату пенсій і соціальних допомог.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Уже в квітні цього року Міністерство соціальної політики спрямує понад 30 мільярдів гривень на виплату пенсій і соціальних допомог, а також 98 мільйонів гривень - на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншим засобами реабілітації", - ідеться в повідомленні.

Лазебна підкреслила, що графік усіх соціальних виплат складено, усі допомоги будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.

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Як раніше зазначала заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів, індексацію пенсій проведуть за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.