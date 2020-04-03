Особливості використання мобільних ЦНАПів у період карантину

Одним зі способів, що наближає адміністративні послуги до громадян, особливо у сільській місцевості в ОТГ, є мобільні ЦНАПи. Це переобладнані транспортні засоби, де персонал ЦНАПу в комфортних умовах надає адміністративні послуги «на виїзді», тобто у визначених населених пунктах, за певним графіком.

Ця форма надання адміністративних послуг досі перебуває у форматі апробації і пошуку оптимальних рішень. Адже треба знайти баланс між потребами у послугах мешканців невеликих сіл (де власне немає сенсу в утриманні стаціонарних точок доступу до послуг) та витратами на роботу мобільного ЦНАПу.

Але умови пандемії нового вірусу та масштабний карантин змушують поглянути з іншого ракурсу і на мобільні ЦНАПи. До прикладу, в рамках Програми «U-LEAD з Європою» вже працюють 7 таких «офісів на колесах» у громадах України. Водночас експрес-опитування громад ілюструє, що зараз більшість мобільних ЦНАПів теж «на карантині». Вони не використовуються або через загальні заходи безпеки (лише в одному випадку причиною «простою» зазначено відсутність pos-терміналу, що навряд чи можна визнати непереборною проблемою), або через штучне зменшення попиту на послуги у цей період (як і закликає влада).

Водночас вже нині видно, що карантин триватиме до кінця квітня, а може й довше. І в людей все одно є і буде потреба у послугах. І ресурс мобільних ЦНАПів може бути особливо цінним. Адже там, де працювали мобільні ЦНАПи є і додаткові виклики і запити: демографічний склад (переважно люди старшого віку), соціальний склад населення (багато отримувачів субсидій та іншої соціальної допомоги); проблеми з транспортним сполученням, Інтернетом і цифровою готовністю мешканців віддалених сільських громад до альтернативних способів замовлення послуг.

Відтак можна запропонувати два погляди на поточну роботу мобільних ЦНАПів.

У сфері адмінпослуг практикувати:

- збір інформації про потреби мешканців у критично необхідних їм зараз послугах, та формування у гнучкому режимі графіків виїздів;

- проводити цільові виїзди окремих служб, які найбільше потрібні людям (соціальний захист, служба зайнятості, пенсійний фонд тощо);

- розвозити результати послуг, навіть якщо вони були замовленні в стаціонарних ЦНАПах або на віддалених робочих місцях ЦНАПів;

- залучати до роботи у мобільному ЦНАПі тих фахівців, які можуть одразу надати критично необхідну в цей час послугу (у сфері РАЦС, «місцевого нотаріату» тощо);

- дозволяти замовлення послуг телефоном, через електронну пошту, Скайп тощо, де це можливо, і привозити готові результати послуг.

Звісно, тут треба дбати про безпеку персоналу і споживачів послуг. Застосовуючи відомі інструменти захисту (маски, рукавички, дезінфекція тощо), можна опрацювати й інші ідеї, але обов’язково враховуючи рішення і рекомендації відповідальних органів влади та фахівців на період карантину. Наприклад, надавати послуги, не впускаючи відвідувачів всередину транспортного засобу, а приймати документи через вікно. Планувати більшу кількість зупинок мобільного ЦНАПу, навіть біля кожного адресата, що замовив послугу, аби мінімізувати скупчення людей. За умови найвищого рівня захисту персоналу, використовувати обслуговування «удома» / «біля дому» (якщо у домогосподарстві не має вірусних хворих та інших факторів ризику), адже усі мобільні ЦНАПи обладнані і мобільними кейсами.

Використовувати мобільний ЦНАП в інших цілях, окрім адмінпослуг, якщо це зараз більше відповідає інтересам громадян і суспільства. Ще з досвіду першого мобільного ЦНАПу в Україні, у Славуті практикувалося його використання для укладання декларацій з сімейними лікарями. Зараз (знову таки, після належних консультацій з фахівцями та компетентними службами), і врахування усіх ризиків та застережень, можна розглянути ще такі варіанти використання мобільного ЦНАПу:

- просто як транспортного засобу для підвезення лікарів загальної практики (за іншими викликами, аніж ГРВІ), розвезення ліків (в т.ч. на замовлення);

- підвезення продуктів харчування у віддалені населені пункти, миючих засобів тощо. Навіть збираючи окремі запити на закупи для обмежених у мобільності громадян, особливого поважного віку (тобто працювати як служба доставки у містах);

- для використання соціальними працівниками, поштарями тощо;

- для розвезення персоналу ОМС, якщо це актуально через брак транспортного сполучення у громаді;

- як пересувного банківського терміналу для оплати (адже у абсолютній більшості мобільних ЦНАПів є pos-термінал) тощо.

Будь-що інше, важливе у поточній ситуації для громади. Зрештою можна запитати ідеї у самих мешканців громади!

Інвестиція вартістю у понад 1,5 млн гривень може і повинна працювати ефективно. А тимчасову зміну чи розширення цільового призначення мобільного ЦНАПу треба лише оформити належно рішенням місцевої ради чи виконкому або іншого уповноваженого органу.

Фото: "U-LEAD з Європою"