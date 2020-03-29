Великдень вдома: мер Дніпра виступив з "карантинною" ініціативою
Про це повідомив Філатов на сторінці в Facebook.
"Шановні підприємці, які мають пекарні, дайте пропозиції щодо випічки пасок, ми опрацюємо ці пропозиції і будемо просити шановних батюшок освятити все, як годиться, але знову ж таки централізовано", - запропонував Філатов.
Водночас міська влада планує викупити у підприємців частину продуктових наборів.
"Ми викупимо частинуа продуктових наборів, організуємо логістику і постараємося силами мерії розвезти все, що треба за списками парафій, які складуть настоятелі та церковні старости", - написав міський голова.
Також він звернувся до священнослужителів з пропозицією скласти списки парафіян, яким треба повятити паски, яйця, кагор та інші продукти.
Він вважає, що поки є час, потрібно зайнятися цими питаннями централізовано.
Як повідомлялося, в Україні готують проєкт "Великдень вдома", який дасть змогу вірянам відсвяткувати Великдень вдома, уникнувши натовпу у церкві.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів, всього в Україні підтверджено 418 випадків Covid-19.