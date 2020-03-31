В Україні - 645 хворих із коронавірусом, 17 летальних випадків

Станом на 22 годину 31 березня в Україні зареєстровано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.

«За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров'я - ред.), станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні», - йдеться у повідомленні.

Загалом, зазначають у МОЗ, 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 30 березня в Україні було 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.