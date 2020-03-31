Близько 15% хворих з коронавірусом в Україні становить молодь - МОЗ

Близько 15% хворих на СOVID-19 в Україні становить молодь віком від 11 до 30 років.

Про це повідомляє Міністерство здоров'я України у Telegram.

"Наразі близько 15% усіх хворих на COVID-19 в Україні – люди віком від 11 до 30 років. Це свідчить про те, що частина молоді не дослухається до рекомендацій МОЗ України щодо запобіжних заходів від інфікування коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначили у відомстві, за результатами опитування проекту U-Report від ЮНІСЕФ, близько чверті молоді не знає чіткого алгоритму дій при появі симптомів, характерних для коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

Фото: AA