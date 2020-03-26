Мережа WOG безкоштовно надасть пальне для “швидких”

Мережа WOG безкоштовно надасть пальне для “швидких”

Коронавірус
Укрінформ
Мережа АЗК "WOG" долучилася до ініціативи МОЗ та безкоштовно надасть пальне для машин швидкої допомоги під час карантину.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

"На підтримку МОЗ компанія WOG забезпечує пальним медиків Волинської області, щоб вони змогли здійснити під час карантину 20 тисяч додаткових виїздів. Компанія надає пальне для бригад швидкої допомоги, а також для логістичних потреб медичних закладів Волині.МОЗ України вдячний за своєчасну допомогу компанії WOG, адже під час карантину суттєво збільшилась кількість виїздів бригад швидкої допомоги.", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що МОЗ продовжує об‘єднувати представників бізнесу, волонтерських організацій у кампанії протидії поширенню коронавірусної хвороби та допомоги медикам, які зараз рятують життя українців.

Міністерство закликає інші вітчизняні соціально відповідальні бізнеси долучитися до ініціативи та зробити свій внесок у перемогу над епідемією.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19.

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