Сервіс Uklon долучається до безкоштовного перевезення херсонських лікарів

Сервіс онлайн-виклику таксі Uklon долучається до безкоштовного перевезення херсонських лікарів на час карантину.

Про це повідомляється на сайті Херсонської міської ради.

«На сьогоднішній день сервіс виділив 200 промокодів номіналом 100 грн, які будуть передані в опорні лікарні Херсона», - йдеться у повідомленні.

Для користування медикам необхідно буде встановити додаток Uklon, прив’язати платіжну картку та під час замовлення поїздки ввести промокод (усі поїздки до 100 грн будуть безкоштовними).

В Uklon зазначили, що моніторитимуть використання промокодів та, за необхідності, надаватимуть безкоштовнi поїздки додатково.

Також в Uklon пообіцяли, що ціни на послуги таксі не підвищуватимуть та забезпечать усiх активних водіїв масками та дезінфекторами.

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Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні для медиків організували спецрейси автобусами. Також у місті медпрацівників безкоштовно перевозитимуть тролейбусами.