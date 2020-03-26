Сервіс Uklon долучається до безкоштовного перевезення херсонських лікарів
Про це повідомляється на сайті Херсонської міської ради.
«На сьогоднішній день сервіс виділив 200 промокодів номіналом 100 грн, які будуть передані в опорні лікарні Херсона», - йдеться у повідомленні.
Для користування медикам необхідно буде встановити додаток Uklon, прив’язати платіжну картку та під час замовлення поїздки ввести промокод (усі поїздки до 100 грн будуть безкоштовними).
В Uklon зазначили, що моніторитимуть використання промокодів та, за необхідності, надаватимуть безкоштовнi поїздки додатково.
Також в Uklon пообіцяли, що ціни на послуги таксі не підвищуватимуть та забезпечать усiх активних водіїв масками та дезінфекторами.
Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні для медиків організували спецрейси автобусами. Також у місті медпрацівників безкоштовно перевозитимуть тролейбусами.