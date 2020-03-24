Uklon обіцяє безкоштовно перевозити медиків

Український онлайн-сервіс замовлення таксі Uklon буде безкоштовно перевозити медиків у всіх містах своєї присутності.

Про це повідомив співзасновник і операційний директор компанії Сергій Смусь у Facebook.

"Компанія Uklon має найбільше географічне покриття в Україні і планує безкоштовно перевозити медиків у всіх містах своєї присутності. На сьогодні вже запущено процес у Львові, цими днями запускається в Херсоні, Миколаєві, Одесі, Маріуполі та Дніпрі. В даному кейсі дякуємо за сприяння та координацію роботи всі міські адміністрації міст, а також нашого партнера - компанію OKKO за підтримку", - написав Смусь.

За його словами, також Uklon разом з Mastercard в експрес-режимі починає забезпечувати водіїв масками, а машини дезінфекторами, перші партії яких з'являться у машинах цього тижня і незабаром - у всіх активних авто.

Крім того, Смусь повідомив, що Uklon разом з командою Київського штабу допомоги stopCovidKyiv забезпечує безкоштовними поїздками людей, які тричі на тиждень зобов'язані проходити процедуру гемодіалізу.

Сервіс також спільно з платформою «ДонорUA» і фондом «Варто жити» запускає Всеукраїнський проект # таксідлядонора, який забезпечить безкоштовними поїздками донорів у 7 містах України, а партнером проекту виступає мережа АЗК WOG.

При цьому співзасновник Uklon пообіцяв, що ціни на послуги таксі підвищуватися не будуть.

«Тарифи підвищувати не збираємося, команда працює віддалено в режимі «ракета», ми інформуємо наших драйверів і райдерів про правила безпеки, але при цьому намагаємося не сіяти паніку», - сказав Самусь.

Сервіс Uklon на сьогодні присутній у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Сумах, Полтаві, Чернігові, Кривому Розі, Миколаєві, Білій Церкві, Маріуполі, Херсоні, Івано-Франківську.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві введено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з загрозою коронавірусу, не працює метро, у громадському транспорті можуть їздити лише медпрацівники, продавці продмаркетів і аптек.