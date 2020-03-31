Лікування при COVID-19: яку допомогу надаватимуть у стаціонарі і кому

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило алгоритм надання медичної допомоги хворим на COVID-19

Інформація про те, яким хворим показано стаціонарне лікування та хто відноситься до груп ризику, оприлюднена на сайті МОЗ.

"Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися: хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності; пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цієї групи ризику відносяться пацієнти з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

"Після прибуття пацієнта до закладу охорони здоров'я проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому), пов'язаного з COVID-19", - наголосили у МОЗ.

Залежно від стану хворого та його класифікації спеціалісти надають відповідну медичну допомогу. Всім пацієнтам з COVID-19, які перебувають на стаціонарі, проводять профілактику загальних ускладнень.

Вагітні жінки з підозрою на COVID-19 мають бути госпіталізовані у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

Міністерстві наголосили, що усі відповідні стандарти затверджено Наказом про "Організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)". Вони ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, та є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.

Станом на 10 ранку 31 березня в Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.

На ранок кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.