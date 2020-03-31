Ліжка для хворих на COVID-19 можуть розміщувати у виставкових центрах та палацах спорту

Міністерство охорони здоров’я направило двом інститутам Академії медичних наук проєкт додаткового розгортання ліжок для хворих на COVID-19 в громадських будівлях — виставкових центрах, палацах спорту тощо.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розробили проєкт тимчасових рекомендацій для розгортання госпіталів поза межами закладів охорони здоров'я. Цей проєкт ми вчора своїм листом направили до двох профільних академічних інститутів — Інституту громадського здоров'я НАМН та Інституту епідеміології НАМН для того, щоб вони опрацювали, і після цього будемо розглядати можливість розміщення додаткових ліжкомісць у так званих виставкових центрах, палацах спорту, в разі такої необхідності. Але всьому цьому можна запобігти, якщо будемо дотримуватися умов карантину”, - сказав Ляшко.

Він нагадав також, що було визначено 240 лікарень по всій країні, куди будуть госпіталізувати першу хвилю хворих з COVID-19.

“В цих 240 лікарнях ми маємо 60 тисяч ліжкомісць, з них 11 тисяч ліжок — це профільні для інфекційних хворих. Доступна кількість для ізоляції хворих на коронавірусну хворобу — 4188 , кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в цих лікарнях - 1716, кількість апаратів для штучної вентиляції легень - 1882, кількість лікарів-інфекціоністів, педіатрів, терапевтів — 3700, кількість анестезіологів - 3161. Це той склад лікарень і профільних спеціалістів першої хвилі, який буде першим надавати медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу”, - сказав Ляшко.

Також Ляшко додав, що біля кожної з таких лікарень створені так звані сортувальні майданчики, і саме на них при масовому надходженні хворих на коронавірусну хворобу відбуватиметься санітарне сортування, з тим, щоб не допустити хворих без COVID-19 в інфекційні стаціонари.

Він наголосив, що зараз важливо дотримуватися умов карантину, і всі, хто мав контакти із захворілими на COVID-19, хто повернувся нещодавно з-за кордону, мають пройти 14-денну самоізоляцію. Це , за його словами, один з найефективніших шляхів протидії поширенню коронавірусної хвороби на території України.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

фото: АА