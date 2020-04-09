"Феномен" Миколаївщини: глава МОЗ зателефонував очільнику ОДА

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів телефонну розмову з головою Миколаївської ОДА Олександром Стадніком за результатами перевірки області державним санітарним лікарем.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі програми “Право на владу” на каналі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

“Питання – приховують чи не приховують (випадки захворювання на Covid-19 - ред.) - не підтвердилося. Ми вже досліджували алгоритм - як працюють від моменту телефонного дзвінка пацієнта з підозрою на Covid-19 і до відбору зразків та доставки їх до вірусологічної лабораторії - щоб подивитися, де є проблеми. І порекомендували їх вирішити директору департаменту охорони здоров’я. А ввечері міністр охорони здоров’я провів телефонну розмову з головою ОДА”, - розповів Віктор Ляшко.

Він додав, що протягом 9 квітня відвідав у Миколаївській області обласну вірусологічну лабораторію, центр первинної медико-санітарної допомоги, станцію екстреної медичної допомоги, обласну інфекційну лікарню і міську лікарню Миколаєва, які визначені для прийому хворих з коронавірусною хворобою.

Як повідомляв Укрінформ, в четвер 9 квітня головний державний санітарний лікар здійснив візит до Миколаївської області, аби перевірити, яким чином там досліджується ситуація з Covid-19. 11 зразків хворих на пневмонію, які досліджувалися на коронавірусну хворобу, було передано до вірусологічної лабораторії Одеської області. Повторний аналіз зразків не виявив Covid-19.