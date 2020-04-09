Ляшко не побачив порушень на Миколаївщині - тести роблять правильно

Контрольні дослідження зразків хворого на пневмонію в Миколаївській області в незалежній лабораторії, які були відібрані, щоб переконатися в правильності алгоритму дій місцевих медиків, співпали з висновками миколаївських фахівців.

Про це під час брифінгу 9 квітня сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який приїхав з інспекцією до Миколаєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Напередодні мого візиту до Миколаєва ми провели своєрідну спецоперацію. Відібрали зразки хворої на пневмонію людини і відправили їх на дослідження за межі області. Висновки співпали з тими, які зробили місцеві фахівці – тести негативні», - сказав Ляшко.

За його словами, мета його візиту – перевірити алгоритми дій на території Миколаївської області, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, чи є якийсь збій, який не дозволяє виявити хворих на коронавірус.

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«Ми подивилися як засідає оперативний штаб та ознайомилися з роботою вірусологічної лабораторії, яка сьогодні має змогу робити до 500 ПЛР на добу. Наразі побачене мене задовольнило», - зазначив Ляшко.

Він також сказав, що відвідає лікарні, які визначені опорними для прийому хворих з коронавірусом, в першу чергу, - це обласний центр інфекційних хвороб, ознайомиться з рівнем забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, апаратами штучної вентиляції легень тощо.

Наприкінці візиту планується провести зустріч з керівництвом області, щоб підказати їм, що треба модернізувати, що поправити, щоб бути повністю готовими до можливого прийому хворих.

Щодо загальних висновків стану готовності області до боротьби з коронавірусом, то вони будуть зроблені пізніше, після комплексного обстеження і вивчення ситуації.

Як уже повідомляв Укрінформ, на Миколаївщину МОЗ відправив спеціальну комісію, яка перевірить феномен області, що є єдиною в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19. Фахівці мають дати відповідь на запитання чи це реальна картина, чи порушення алгоритмів.