Досить пікніків і тусовок: Кличко вкотре закликає киян залишатися вдома
Про це він заявив на брифінгу 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хтось думає, що загроза стосується кого завгодно, а не його. Думати так м'яко кажучи нерозумно. Є свідомі кияни. А є чимало тих, до кого не дійшло. Я не прошу і не рекомендую. Подумайте, нарешті, головою. Коли вас закликають обмежити контакти і залишатися вдома, задля вашої ж безпеки, ви: компаніями вивалюєте на пікніки; ви влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках; ви відмовляєтеся від обсервації, повернувшись літаками в умовах закритого повітряного простору. Ви смієтеся і не вірите. І чомусь думаєте, що пронесе", - наголосив Віталій Кличко.
Він зазначив, що у разі масштабного поширення коронавірусу, жодна система охорони здоров'я не впорається з тисячами хворих в лікарнях. І це не тільки в Україні.
"Подивіться на Італію, де лікарі вирішують, кого рятувати, а кого ні… Подивіться й на інші країни, де гроби вивозять сотнями і спалюють без прощань і без церемоній. Я говорю без перебільшення: якщо продовжаться ці шатання і тусовки, ці поїздки натовпами на «природу» - нас всіх чекатиме велика катастрофа. З вини легковажних людей, що не дотримуються обмежень, що нехтують своєю безпекою і безпекою людей, які поруч", - сказав Кличко.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.
У Києві зафіксовано 102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.