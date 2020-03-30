Досить пікніків і тусовок: Кличко вкотре закликає киян залишатися вдома

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома, а не порушувати карантин виходячи великими компаніями на пікніки та влаштовуючи "аншлаги" на дитячих майданчиках.

Про це він заявив на брифінгу 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хтось думає, що загроза стосується кого завгодно, а не його. Думати так м'яко кажучи нерозумно. Є свідомі кияни. А є чимало тих, до кого не дійшло. Я не прошу і не рекомендую. Подумайте, нарешті, головою. Коли вас закликають обмежити контакти і залишатися вдома, задля вашої ж безпеки, ви: компаніями вивалюєте на пікніки; ви влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках; ви відмовляєтеся від обсервації, повернувшись літаками в умовах закритого повітряного простору. Ви смієтеся і не вірите. І чомусь думаєте, що пронесе", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у разі масштабного поширення коронавірусу, жодна система охорони здоров'я не впорається з тисячами хворих в лікарнях. І це не тільки в Україні.

"Подивіться на Італію, де лікарі вирішують, кого рятувати, а кого ні… Подивіться й на інші країни, де гроби вивозять сотнями і спалюють без прощань і без церемоній. Я говорю без перебільшення: якщо продовжаться ці шатання і тусовки, ці поїздки натовпами на «природу» - нас всіх чекатиме велика катастрофа. З вини легковажних людей, що не дотримуються обмежень, що нехтують своєю безпекою і безпекою людей, які поруч", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.

У Києві зафіксовано 102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.