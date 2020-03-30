Мер Києва: Найбільше хворих на коронавірус - у Печерському районі

Найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві зафіксована у Печерському районі - 27 людей.

Про це на брифінгу 30 березня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо кількості тих, хто захворіли по районах столиці: Голосіївський район - 14 людей, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7", - сказав Кличко.

Раніше повідомлялося, у Києві зафіксовано 102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За словами Кличка, на сьогодні в Олександрівській лікарні перебувають 38 пацієнтів із діагнозом на коронавірус. У міській клінічній лікарні № 4 - 13 осіб, в міській клінічній лікарні № 9 - 7 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.

Фото: АА