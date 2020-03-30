Двоє киян вилікувалися від коронавірусу - Кличко
Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З усіх офіційно зареєстрованих понад 100 випадків захворювання вилікувалися вже двоє киян. Їх виписали з Олександрівської лікарні", - сказав Кличко.
Він нагадав, що уже 102 особи в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.
За словами Кличка, серед тих, хто захворіли 11 жінок віком від 29 до 61 року і 9 чоловіків - від 25 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований до клінічної лікарні № 4, троє – в міську лікарню № 9. Інші – вдома на самоізоляції. "З 20 нових випадків чотири - так звані "сімейні вогнища". Коли захворіли кілька членів родини", - додав Кличко.
Він зазначив, що на сьогодні в Олександрівській лікарні перебувають 38 пацієнтів із діагнозом "коронавірус".
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадки коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.