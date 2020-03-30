Двоє киян вилікувалися від коронавірусу - Кличко

Двоє киян з офіційно зареєстрованих у столиці 102 інфікованих коронавірусом вилікувалися.

Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З усіх офіційно зареєстрованих понад 100 випадків захворювання вилікувалися вже двоє киян. Їх виписали з Олександрівської лікарні", - сказав Кличко.

Він нагадав, що уже 102 особи в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

За словами Кличка, серед тих, хто захворіли 11 жінок віком від 29 до 61 року і 9 чоловіків - від 25 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований до клінічної лікарні № 4, троє – в міську лікарню № 9. Інші – вдома на самоізоляції. "З 20 нових випадків чотири - так звані "сімейні вогнища". Коли захворіли кілька членів родини", - додав Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в Олександрівській лікарні перебувають 38 пацієнтів із діагнозом "коронавірус".

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадки коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.