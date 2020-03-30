У Києві серед хворих на коронавірус чимало молоді – Кличко

Коронавірусна хвороба вражає не тільки літніх людей, а й чимало молоді.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відкину один зі стереотипів, що вірус вражає тільки літніх людей. В столиці два випадки захворювання дітей. І чимало захворіло людей у віці трішки старше за 30. Деякі знаходяться в тяжкому стані, в палатах інтенсивної терапії. Я закликаю всіх! Припиніть перебувати в ілюзіях і осягніть реалії. Уберегти себе – це вберегти своїх близьких, коло свого спілкування, багатьох інших людей", - сказав Кличко.

Він зазначив, що нерозумно думати, що сьогодні загроза інфікування коронавірусом стосується, кого завгодно, але не вас особисто.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.

У Києві зафіксовано 102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: AA