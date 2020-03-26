Зеленський анонсував тест-системи та медобладнання з Китаю і Кореї

Цієї ночі літак з Південної Кореї доставить в Україну 100 тисяч тест-систем на коронавірус, а в п'ятницю ще один борт привезе з Китаю респіратори, захисні костюми, тести, маски й апарати штучної вентиляції легень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відео зверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уночі ми очікуємо із Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Завтра - чекаємо прибуття з Китаю близько 200 тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, сто тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек", - зазначив Зеленський.

Водночас він поінформував, що після повернення в Київ, відстою та відпочинку екіпажу літак одразу ж вилетить у Китай за наступною партією. За його словами, подальша доставка буде здійснюватися саме в такому режимі.

Разом з тим глава держави нагадав, що запущено виробництво багаторазових захисних костюмів, і додав, що через три доби буде готова перша партія.

Також він зауважив, що сьогодні в регіони України відправляють десять тисяч захисних респіраторів, крім того, вночі в області разом з необхідними витратними матеріалами для апаратів ШВЛ та іншого медичного обладнання доставлять понад п'ять мільйонів одноразових рукавичок.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.