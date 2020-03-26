До кінця тижня на коронавірус перевірять усіх військових у зоні ООС

В районі операції Об’єднаних сил серед військовослужбовців триває тестування для виявлення Covid-19.

До кінця тижня протестують всіх бійців, які несуть службу на передовій, повідомляє пресслужба Міноборони.

«На Донеччину представники благодійного фонду «Повертайся живим» доправили першу тисячу тест-систем для виявлення Covid-19 у військовослужбовців ООС.

Першими його пройдуть найбільш соціально активні військовослужбовці, які часто контактують з іншими армійцями та пересуваються по фронту. Нині триває збір біологічних матеріалів для тестування. Упродовж тижня лабораторія повідомить, чи є серед військових хворі на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

За інформацією представника благодійного фонду «Повертайся живим» Андрія Римарука, головне завдання - виявити наявність коронавірусу на ранній, безсимптомній фазі, коли людина становить найбільшу небезпеку для оточуючих. Саме такі тести для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) дозволять локалізувати місця, де могла з’явитись хвороба і стримати її, ізолювавши хворих.

Наголошується, що це перше в Україні масове превентивне тестування, яке відбувається з урахуванням досвіду інших країн. Зокрема, саме масові використання ПЛР-тестів дозволили стримати, розтягнути у часі і знизити фатальність перебігу епідемії коронавірусу в деяких країнах.

За інформацією Римарука, насамперед були перевірені військовослужбовці поблизу Маріуполя, де є один підтверджений випадок захворювання на коронавірус, а також ті підрозділи, які нещодавно заїхали в район проведення ООС.

«До кінця тижня тести пройдуть військовослужбовці всіх бригад, які несуть службу в районі ООС. Наразі вже протестовано 6 підрозділів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після забору біологічного матеріалу його надіслали до київської лабораторії, де найближчим часом стане відомо, чи є серед військовослужбовців, які перебувають у районі ООС, носії коронавірусу.

«Якщо така людина буде виявлена - її ізолюють у спеціально підготовлені та обладнані для цього ізолятори та лікуватимуть. Наразі я бачив, що в кожній бригаді і в госпіталях такі ізолятори є», - цитує Римарука пресслужба.

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Крім ПЛР-тестів, представники фонду «Повертайся живим» також доправили до району ООС маски та противірусні препарати.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.