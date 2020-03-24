У лікарнях Міноборони підготували тисячу ліжок на випадок коронавірусу

У Збройних силах України підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю та передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок у разі виникнення серед військовослужбовців спалаху Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Збройні сили України та командування Медичних сил ЗСУ вживають заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Зокрема, визначено можливості закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України із надання медичної допомоги інфекційним хворим – понад 500 ліжок інфекційного профілю (з них 33 боксованих і 75 напівбоксованих). У разі виникнення серед військовослужбовців Збройних сил України спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19, в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок інфекційного профілю», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вже упорядковані обсерваційні зони при масовому надходженні хворих військовослужбовців на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом, на базі клініки інфекційних хвороб при Головному військовому госпіталю, Військово-медичних клінічних центрах регіонів, інфекційних відділеннях військових госпіталів та визначених військових санаторіях.

Фахівцями командування Медичних сил ЗСУ розроблено план та удосконалено наявну схему перспективного перепрофілювання закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України в разі масового надходження військовослужбовців хворих на коронавірус.

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У пресслужбі також запевнили, що в усіх Військово-медичних клінічних центрах регіонів та військових госпіталях зон відповідальності за участю фахівців Служби превентивної медицини Мінобоброни проведені практичні заняття щодо особливостей функціонування лікувального закладу в умовах суворого протиепідемічного режиму.

Крім того, створено запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту медичного персоналу закладів охорони здоров’я ЗСУ та продовжується його накопичення.

У зоні ООС проведені навчання з переведення медичних пунктів військових частин (закладів) на роботу в умовах суворо-протиепідемічного режиму та здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу Збройних Сил України, залучених до проведення ООС.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 березня лабораторно підтверджено 97 випадків коронавірусу, з них 3 - летальні.